Путин подтвердил участие на переговорах по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС

Об этом он заявил по итогам встречи в Москве с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает радио Свобода.

Комментируя темы переговоров, Путин заявил: «Говорили и о возможности продолжить наши переговоры по поводу договора об ассоциации Украины с Евросоюзом относительно наших экономических интересов. Хочу вас проинформировать, что 17-19 мая этого года в Брюссель должна выехать наша делегация во главе с министром экономического развития».

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На днях еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем сообщила, что в Еврокомиссии подтвердили проведение 18 мая трехсторонних переговоров по имплементации экономической части Соглашения об ассоциации Украины-ЕС. По ее словам, Украину на переговорах будет представлять министр иностранных дел Павел Климкин, а Россию – министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Посол России при Европейском Союзе Владимир Чижов недавно обратился к ЕС с просьбой отложить до 2017 года вступление в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Глава представительства ЕС в Украине Ян Тобминский заверил украинское правительство, что никакой отсрочки экономической части ассоциации не будет.

Верховная Рада Украины и Европейский парламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации 16 сентября 2014 года. Политическая часть Соглашения об ассоциации Украины и ЕС уже действует, экономическая должна заработать с 2016 года.