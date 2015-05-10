Путин "объяснил" Меркель, почему СССР пошел на соглашение с Гитлером

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в воскресенье.

По его словам, СССР пошел на соглашение с Гитлером, чтобы "не допустить прямого столкновения", передает Украинская правда.

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"Смысл обеспечения безопасности Советского Союза в этом пакте был", - считает Путин.

Он заявил, что до этого, после подписания Мюнхенского соглашения Польша сама хотела аннексировать часть Чехии.

"Получилось так, что после пакта Молотова-Риббентропа и раздела Польши она сама стала жертвой той политики, которую пыталась проводить в Европе", - заявил Путин.

А современной Польше и странам Балтии, которых возмутило заявление главы Минкульта России Мединского, который положительно оценил пакт Риббентропа-Молотова, Путин посоветовал "не жить фобиями прошлого".

Меркель же, со своей стороны заявила, что этот пакт "был подписан на противоправной основе, но, конечно, Вторую мировую войну инициировала национал-социалистическая Германия".

Как известно, после подписания в 1939 году пакта глав МИД СССР и нацистской Германии Гитлер напал на Польшу, а Сталин оккупировал Прибалтику и восточную Польшу.