Война на Донбассе: в Евросоюзе рассказали, каких новых шагов ждут от Украины

В ответ ЕС ждет от России «не менее значимых шагов для продвижения минского процесса», которые Москва могла бы осуществить уже во время нормандской встречи 9 декабря.

Украинская власть должна облегчить жизнь жителей оккупированных территорий Донбасса, в частности – заботиться социальными выплатами и обеспечить избирательное право.

Об этом 21 ноября сообщил глава отдела отношений со странами "Восточного партнерства" внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс, передает DW.

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По его словам, Брюссель наблюдает за нарушениями прекращения огня на Донбассе, но есть «обнадеживающие» сигналы: обмен пленными, разведение сил в трех участках, разминирование и возведение моста в Станице Луганской. Тиббельс назвал это «смелыми шагами украинской стороны».

В ответ ЕС ждет от России «не менее значимых шагов для продвижения минского процесса», которые Москва могла бы осуществить уже во время нормандской встречи 9 декабря.

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«Мы думаем, что еще есть вещи, которые Украина может сделать. А именно, усилить поддержку людей в социальных вопросах, таких как выплата пенсий гражданам на неподконтрольных правительству территориях и избирательные права внутренне перемещенных лиц», – заявил он.

Украина пообещала Евросоюзу принять закон об избирательных правах таких лиц до конца 2019 года, добавил Тиббельс.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от нормандской встречи конкретных сроков – обмена «всех на всех», прекращения огня и контроля украинско-российской границы Украиной.