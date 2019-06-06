"Твердый и важный сигнал": Туск оценил первый визит Зеленского в Брюссель

Президент Европейского Совета подчеркнул, что победа Зеленского на честных и справедливых выборах в Украине имеет важное значение, учитывая сложную ситуацию с безопасностью.

Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал первый зарубежный визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель важным сигналом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"Тот факт, что вы посещаете столицу Европейского Союза и штаб-квартиру НАТО в рамках вашего первого заграничного визита - это твердый и важный сигнал", - заявил Туск.

Он напомнил, что после проведения президентских выборов в Украине поздравил Зеленского с победой.

"Как я сказал тогда, и повторил сегодня, - свободные и справедливые выборы являются лучшим доказательством того, чего Украина уже достигла. Это даже имеет еще более важное значение, если принимать во внимание сложную ситуацию с безопасностью, политические и экономические обстоятельства, включая постоянную угрозу для территориальной целостности Украины", - подчеркнул Туск.

Как сообщал УНИАН, 4 июля президент Зеленский подчеркнул, что обретение полноправного членства в ЕС и НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом для Украины.