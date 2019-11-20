Разумков не видит предпосылок ни для ротаций в правительстве, ни для досрочных выборов Рады

Исключение двух нардепов из фракции "Слуга народа" не является предпосылкой для проведения досрочных выборов, заявляет глава парламента.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит предпосылок ни для ротаций в правительстве, ни для досрочных парламентских выборов.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

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На вопрос, возможны ротации в Кабинете министров после Нового года, Разумков ответил: "по состоянию на сегодня я таких предпосылок не вижу. Есть программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены. Но посмотрим, увидим".

Кроме того, на вопрос, возможны ли досрочные выборы в парламент, Разумков ответил: "Я не вижу сегодня предпосылок, которые могли бы это вызвать.

На замечание, что на прошлой неделе двух народных депутатов (Анну Скороход и Антона Полякова - УНИАН) исключили из фракции "Слуга народа", глава ВР сказал, что это "не является предпосылкой для проведения досрочных выборов".

Относительно же того, останется ли он в команде президента Владимира Зеленского, если в следующем году состоятся досрочные выборы, Разумков отметил: "Давайте сначала доживем до следующего года, или будут досрочные выборы. Потому что сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще. Это первое. А второе: я не вижу предпосылок для того, чтобы разваливалась какая-то команда".

Как сообщал УНИАН, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил надежду, что в ближайшее время будут готовы первые проекты законов из пакета законопроектов о народовластии.