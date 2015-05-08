Порошенко и Меркель 13 мая обсудят в Берлине ситуацию на Донбассе
16:29, 08 мая 2015Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко встретятся 13 мая в Берлине.
REUTERS
Об этом сообщило ведомство федерального канцлера в пятницу, 8 мая, передает Deutsche Welle.
Во время встречи Меркель и Порошенко обсудят актуальную ситуацию на востоке Украины и состояние реализации Минских договоренностей.
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Кроме того, речь пойдет об экономической и финансовой ситуации в Украине, а также про реформы, отмечается в сообщении ведомства.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина будет одной из главных тем переговоров Путина и Меркель в Москве.
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