Порошенко и Меркель 13 мая обсудят в Берлине ситуацию на Донбассе

Об этом сообщило ведомство федерального канцлера в пятницу, 8 мая, передает Deutsche Welle.

Во время встречи Меркель и Порошенко обсудят актуальную ситуацию на востоке Украины и состояние реализации Минских договоренностей.

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Кроме того, речь пойдет об экономической и финансовой ситуации в Украине, а также про реформы, отмечается в сообщении ведомства.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина будет одной из главных тем переговоров Путина и Меркель в Москве.