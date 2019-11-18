Глава немецкого МИД отменил поездку на Донбасс - СМИ

Планировалось, что сегодня вечером Маас прилетит в Харьков, а завтра утром вертолетом отправится в район линии разграничения в Донбассе.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий.

Как информирует Deutsche Welle, об этом сегодня сообщили в немецком МИД.

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Планировалось, что сегодня вечером министр прилетит в Харьков, а завтра утром вертолетом отправится в район линии разграничения в Донбассе.

Из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменили или задержали много рейсов.

В немецком МИД сообщили, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

Глава МИД Германии планирует обсудить дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита "нормандской четверки", запланированного на 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры Украины, России, Германии и Франции.

Лидеры четырех стран впервые встретились для переговоров о ситуации на Донбассе в 2014 году. Последний раз саммит "нормандской четверки" состоялся осенью 2016 года в Берлине.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 ноября, в Кремле подтвердили, что подготовка к встрече вступила в завершающую стадию.