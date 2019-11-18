МИД не исключает взыскания с России компенсации за ущерб от морской атаки возле Керченского пролива

Пресс-секретарь ведомства отметила, что сначала необходимо провести тщательную экспертизу судов и на основании этого говорить о каких-либо суммах.

В Министерстве иностранных дел не исключают выплату Россией компенсации за причиненные убытки из-за захвата украинских кораблей и моряков возле Керченского пролива в прошлом году.

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Как сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в эфире Радио Свобода, об этом официальный Киев сможет говорить на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву.

"Это даст нам возможность на более позднем этапе говорить об оплате со стороны Российской Федерации компенсации за причиненные убытки. Впереди у нас очень тщательная экспертиза проверки этих судов. Сначала надо их увидеть, в каком они виде, не была ли с них изъята техника, оборудование, документация. То есть много элементов, которые затем могут составить вещественные доказательства. И только на основании этого, когда будет решение арбитражного трибунала, можем говорить о каких-то суммах", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ. 7 сентября текущего года украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября захваченные украинские военные катера «Бердянськ» и «Нікополь», а также буксир «Яни Капу», в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмола» в Керчи.

Сегодня, 18 ноября, корабли в акватории Черного моря следуют в направлении материковой Украины.