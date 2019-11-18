"РФ чувствует себя как загнанный зверь": эксперт назвал три причины возвращения Украине захваченных кораблей

Украина воюет с РФ в различных судебных инстанциях, и с каждым годом России все сложнее и сложнее отбиваться на юридическом фронте, считает эксперт.

Россия, возвращая Украине захваченные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", пытается обезопасить себя от исков в международных судебных инстанций.

Об этом рассказал дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан, передает «Обозреватель». По его словам, есть три причины, почему Россия пошла на этот шаг.

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"Первая причина – есть известный приказ международного трибунала по морскому праву от 25 мая, полгода назад принятый, согласно которому Россия должна вернуть военнопленных моряков и передать под контроль Украины ее судна. Россия не признает юрисдикцию этого трибунала, а впрочем она пошла на то, что якобы добровольно выполнила оба требования в соответствии с этим приказом", – отметил дипломат.

Вторая причина, по словам Трюхана, – намеченная на 9 декабря встреча лидеров стран "нормандской четверки".

"Российская сторона не подтвердила, что для нее эта дата приемлема, но и французы, и немцы, и украинцы утверждают, что такая договоренность есть. Поэтому для России крайне важно получить положительный фон накануне этой встречи, если она действительно состоится. Как это не смешно звучит, но возвращение судов и военнопленных – это инструменты, которые призваны формировать позитивный фон", – заявил он.

"Но есть и третья причина – украинская дипломатия во всех своих контактах с международными партнерами в международных организациях – ООН, ОБСЕ, Совет Европы и тому подобное – взывали к нашим международным партнерам. Приводили пример грубого циничного нарушения Россией международного права – захват наших военнопленных и кораблей. Возвращая наши судна назад, Россия убирает с повестки дня эту раздражающую тему. Руководствуясь тремя причинами, и было принято это решение", – отметил эксперт.

Как отметил Трюхан, Украина воюет с РФ в различных судебных инстанциях, и с каждым годом России все сложнее и сложнее отбиваться на юридическом фронте.

"Я думаю, возвращение этих судов – причина того, что Россия чувствует себя обложенной со всех сторон, как загнанный зверь. И она пытается себя обезопасить от дальнейших юридических исков", – добавил он.