Бюджет 2020: на что пойдут средства из государственной казны (видео)

Согласно госбюджету, минимальная зарплата в 2020 году составит 4723 грн.

Верховная Рада приняла Госбюджет Украины на 2020 год.

Согласно закону, доходы государственного бюджета составляют 1,093 трлн грн. Доходы увеличены на 17,8 млрд грн за счет чистой прибыли и дивидендов госпредприятий, аренды госимущества, внутреннего и импортного НДС, а также перечислений от Нацбанка на 3,5 млрд грн.

Расходы составляют 1,195 трлн грн, что на 67,5 млрд грн больше по сравнению с 2019 годом. На обслуживание госдолга заложено 141,5 млрд грн. Таким образом, госдолг сокращается на 3,5%.

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На развитие дорожной инфраструктуры заложено 73,7 млрд грн. Это на 37% больше, чем в прошлом году. На выплаты субсидий запланировано 48 млрд грн. На образование выделено 145,1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя.

На здравоохранение пойдет 113,3 млрд грн. Это на 15,1 млрд больше заложенного в бюджете на 2019 год. На охрану и безопасность будет потрачено 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем в 2019 году).

Расходы на развитие культуры и информационную сферу составят 9,2 млрд грн. Минимальная зарплата составит 4723 грн. Прогноз уровня роста ВВП – 3,7%. Прогноз среднегодового курса доллара – 27 грн/долл. Инфляцию планируется уменьшить с 7,4% до 6%.