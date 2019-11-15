цей матеріал доступний українською

Бюджет 2020: на что пойдут средства из государственной казны (видео)

18:23, 15 ноября 2019
Политика
17 0

Согласно закону, доходы государственного бюджета составляют 1,093 трлн грн. Доходы увеличены на 17,8 млрд грн за счет чистой прибыли и дивидендов госпредприятий, аренды госимущества, внутреннего и импортного НДС, а также перечислений от Нацбанка на 3,5 млрд грн.

Расходы составляют 1,195 трлн грн, что на 67,5 млрд грн больше по сравнению с 2019 годом. На обслуживание госдолга заложено 141,5 млрд грн. Таким образом, госдолг сокращается на 3,5%.

Читайте такжеРасходы госбюджета-2020 вырастут: куда пойдут деньги

На развитие дорожной инфраструктуры заложено 73,7 млрд грн. Это на 37% больше, чем в прошлом году. На выплаты субсидий запланировано 48 млрд грн. На образование выделено 145,1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя.

На здравоохранение пойдет 113,3 млрд грн. Это на 15,1 млрд больше заложенного в бюджете на 2019 год. На охрану и безопасность будет потрачено 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем в 2019 году).

Расходы на развитие культуры и информационную сферу составят 9,2 млрд грн. Минимальная зарплата составит 4723 грн. Прогноз уровня роста ВВП – 3,7%. Прогноз среднегодового курса доллара – 27 грн/долл. Инфляцию планируется уменьшить с 7,4% до 6%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Госбюджет 2020
Теги: #доллар#инфляция#бюджет#минималка