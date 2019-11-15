Учителя и ученики: Гончарук рассказал о приоритетах правительства в области образовании на 2020 год (видео)

Премьер также пояснил, планируется ли повышение зарплат педагогам.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в следующем году правительство планирует заняться решением проблем престижности профессии учителя, привлечения к этой отрасли молодых специалистов, а также образованием детей в малонаселенных регионах.

Об этом он рассказал в эфире "Сниданка с 1+1".

Читайте такжеНовосад представила «To do list» изменений в образовании: доступ к дошкольному образованию и НУШ в базовой школе

"В следующем году, если мы говорим об образовании, то мы сосредоточимся на молодых учителях. Потому что нам важно, чтобы люди шли в школу, чтобы престижность профессии учителя, она возвращалась. И во вторую очередь, это не менее важно и я хочу об этом отдельно сказать, - нам очень важно сосредоточиться на детках, которые живут в малонаселенных регионах. Потому что они очень проигрывают. Мы как государство тратим на них больше средств. На одного ребенка в год государство тратит иногда до 100 тысяч гривен для того, чтобы он ходил в школу. Тогда как в среднем по системе – мы тратим 20 тысяч гривен", - пояснил премьер.

По его словам, на детей в малонаселенных регионах государство тратит в 5 раз больше, но качество образования там в 2 раза меньше из-за недостатка преподавателей. В частности, учителя должны преподавать по 10 предметов в сельских школах.

Также Гончарук рассказал, планируется ли повышение расходов на образование, в том числе и на зарплату педагогам.

"Деньги же ниоткуда не берутся. Мы решили не повышать налоги в этом бюджете. И это его отличает от всех других. Мы пытались найти средства за счет экономии.... Мы хотели бы платить и сегодня. Но вопрос в том, что для того, чтобы что-то платить, надо их где-то взять. Это означает, что надо повысить налоги, а это также ляжет бременем на предпринимателей и всех остальных. Поэтому нужно искать деньги в эффективности. Поэтому мы будем уменьшать в следующем году расходы на государственный аппарат, чтобы меньше тратить на стены: государственные органы, чиновников с одной стороны. С другой стороны, нам нужно, чтобы росла экономика", - отметил он.

Напомним, в Министерстве образования сообщили, что уже в следующем году в Украине хотят построить по 100 детских садов, школ и стадионов. Вместе с тем воспитателям детсадов обещают повысить зарплаты, а в школах продолжат воплощать проект "Новая украинская школа".