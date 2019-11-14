Зеленский обсудил с послами стран «Большой семерки» судебную реформу в Украине

Президент заверил, что он и его команда не теряют времени и делают все, чтобы изменить страну.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с послами стран «Большой семерки» (G7), во время которой обсуждалась судебная реформа в Украине, в частности имплементация закона о деятельности органов судейского управления.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во встрече также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители - Андрей Смирнов, Юлия Ковалив и Игорь Жовква.

Особое внимание во время встречи было сосредоточено на борьбе с коррупцией.

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«Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну», - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности - над принятием и выполнением законов, которые часто непопулярные, но важные для улучшения экономического климата в Украине.

Также во время встречи речь шла об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.