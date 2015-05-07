Сегодня в Польше состоится трехсторонняя встреча Порошенко, Коморовского и Пан Ги Муна
14:18, 07 мая 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сегодня в Польше проведет встречу с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и президентом Польши Брониславом Коморовским.
Порошенко и Коморовский / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского президента.
Трехсторонняя встреча запланирована на 17.00 по киевскому времени. Она состоится после двусторонних переговоров Коморовского и Пан Ги Муна.
"Разговоры будут касаться возможности более сильного участия ООН в решении российского-украинского конфликта", - сказал польскому агентству РАР министр канцелярии польского президента по иностранным делам Яромир Соколовский.
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