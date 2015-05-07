Сегодня в Польше состоится трехсторонняя встреча Порошенко, Коморовского и Пан Ги Муна

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского президента.

Трехсторонняя встреча запланирована на 17.00 по киевскому времени. Она состоится после двусторонних переговоров Коморовского и Пан Ги Муна.

"Разговоры будут касаться возможности более сильного участия ООН в решении российского-украинского конфликта", - сказал польскому агентству РАР министр канцелярии польского президента по иностранным делам Яромир Соколовский.

Читайте такжеКоморовский: Польша должна быть готова к "зеленым человечкам"

Читайте такжеПорошенко 7-8 мая будет находиться с визитом в Польше