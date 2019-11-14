Министр обороны: у модели срочной службы нет будущего в Украине

Загороднюк обещает показать в следующем году «дорожную карту» отмены срочной службы.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что модель срочной службы не имеет будущего в Украине, и анонсирует презентацию в следующем году «дорожной карты» ее отмены.

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Об этом он сказал в эфире радио «Армия FM».

«Модель срочной службы не имеет будущего в Украине, обещаю показать в следующем году "дорожную карту" отмены срочной службы», - отметил министр.

По словам Загороднюка, Украина имеет 5 лет трагического и драматического опыта войны с врагом. «У нас есть новые разработки и новые идеи. В Европе нет таких опытных военных, как наши. Западные коллеги в восторге от нашего профессионализма», - добавил он.