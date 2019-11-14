"Много говорят, немного работают": Арахамия заявил о необходимости ротаций в ряде комитетов ВР

Председатель фракции “Слуга народа” напомнил, что для осуществления изменений необходимо голосование парламента.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет о необходимости осуществить ротации в ряде комитетов Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя вопрос о жалобах некоторых народных депутатов на то, что Богдан Яременко до сих пор возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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Арахамия напомнил, что для осуществления каких-либо изменений в комитете необходимо голосование парламента.

"Мы хотим еще несколько ротаций среди комитетов провести по результатам голосования вчера", - сказал он, однако не предоставил деталей.

По словам Арахамия, есть люди, которые называют себя "большими работниками", но вообще не посещают заседаний своих комитетов.

"Я считаю, что такие люди, которые много говорят, но не много работают, они должны находиться? В Комитете свободы слова ... Человек всегда что-то рассказывает всем людям, но не работает, то это же означает, что он любит просто свободу слова", - пошутил Арахамия.

Он добавил, что соответствующие вопросы могут решаться в парламенте уже завтра.