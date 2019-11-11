Стефанчук: работа насчет изменений в Конституцию по децентрализации завершается
12:17, 11 ноября 2019Политика
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Первый заместитель председателя ВР заметил, что неоднократно с депутатами разных фракций обсуждался вопрос о внесении изменений в Регламент по оптимизации пленарной работы.
Стефанчук рассказал о работе по изменениям в Конституцию / фото УНИАН
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук отмечает, что работа относительно изменений в Конституцию по децентрализации завершается.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.
“Завершается работа относительно изменений в Конституцию Украины, которые касаются децентрализации власти”, - отметил Стефанчук.
Кроме того, он отметил, что неоднократно с депутатами разных фракций обсуждался вопрос о внесении изменений в Регламент по оптимизации пленарной работы. “Определить два этапа: это дебатная основа и принятие решений”, - пояснил Стефанчук.
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