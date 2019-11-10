"Слуга народа" должна продолжать тренд "Такого раньше не было" в положительном смысле - Разумков

Глава ВР надеется на новую масштабную победу партии и на выборах в местные советы.

Партия «Слуга народа» должна продолжать тренд «Такого раньше не было» в позитивном смысле.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на первом этапе очередного съезда партии «Слуга народа» заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, отчитываясь о годе работы политической силы.

«Сегодня мы – большая команда, которая прошла вместе большие выборы», - подчеркнул он.

Разумков добавил, что вместе с президентом Владимиром Зеленским партия прошла выборы с «высоко поднятой головой».

Спикер выразил надежду, что это не последнее достижение партии. Он отметил, что партия получила на парламентских выборах результат, которого не было не только в Украине, но и в странах Европейского Союза. Разумков отметил, что команда партии ежедневно увеличивается. По его словам, фракция в парламенте «бьет еще один рекорд» по количеству принятых законов. «Сегодня я очень часто повторяю фразу, что раньше такого не было. И я уверен, что мы должны продолжать этот тренд, но в позитивном смысле, чтобы все могли сказать: «Такого раньше не было», - убежден Разумков.

Он добавил, что задача нового руководства партии - создать широкую партийную структуру, которая сможет сделать все для победы на выборах на местном уровне. «Чтобы мы могли снова сказать: «Такого раньше никогда не было», - подчеркнул Разумков.

Напомним, в столице проходит первый этап очередного съезда партии «Слуга народа». Делегаты рассмотрят отчет о деятельности партии за год, кадровые вопросы и вопросы участия в выборах в ОТГ.