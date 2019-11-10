Разумков ушел с поста главы партии "Слуга народа"

Также было предложено назначить главой партии Александра Корниенко.

Спикер парламента Дмитрий Разумков написал заявление о сложении им полномочий главы партии «Слуга народа».

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На заседании партии было принято решение удовлетворить заявление об увольнении Разумкова с должности председателя партии.

Также было предложено назначить главой партии Александра Корниенко. Съезд перешел к вопросу об избрании нового председателя партии, который избирается сроком на 4 года.

Напомним, в столице проходит первый этап очередного съезда партии «Слуга народа». Делегаты рассмотрят отчет о деятельности партии за год, кадровые вопросы и вопросы участия в выборах в ОТГ.