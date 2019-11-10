Арахамия ожидает назначения Корниенко главой "Слуги народа"

По словам Арахамії, Корниенко - «более-менее безальтернативный кандидат».

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что кандидатура его первого заместителя Александра Корниенко будет поддержана на должность главы партии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам перед началом очередного этапа съезда партии «Слуга народа».

Арахамия напомнил, что еще несколько месяцев назад он говорил о необходимости сменить главу партии, ведь Дмитрий Разумков возглавляет парламент.

«У нас там нет никаких сюрпризов. Более-менее безальтернативный кандидат — Александр Корниенко. Я думаю, что все его поддержат», - отметил Арахамия.

Арахамия также прокомментировал возможность проведения ротации в правительстве.