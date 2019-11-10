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В "Слуге народа" прокомментировали возможность ротации в правительстве

12:04, 10 ноября 2019
Политика
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По словам Арахамии, не бывает правительства, к которому бы не было претензий / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, перед началом первого этапа очередного съезда партии «Слуга народа» на вопрос журналистов, будет ли ротация в правительстве до конца этого года или после Нового года, он ответил: «Ротации Кабмина, я думаю, не должно быть. Мы предоставили, кажется, один год иммунитета премьеру. Что может быть, если кто-то будет неудовлетворительно работать, так это ротация каких-то конкретных министров».

В то же время председатель фракции добавил, что не слышал «мощных сигналов», чтобы кого-то заменять.

На уточняющий вопрос, есть ли к Кабмину претензии, Арахамия заявил, что не бывает правительства, к которому бы их не было.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Верховной Рады, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что на съезде политсилы будет рассматриваться также вопрос смены главы партии.

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Теги: #Кабмин#Слуга народа