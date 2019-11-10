В "Слуге народа" прокомментировали возможность ротации в правительстве

Глава фракции не исключает, что может быть замена только отдельных министров.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал возможность проведения ротации в правительстве.

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Как передает корреспондент УНИАН, перед началом первого этапа очередного съезда партии «Слуга народа» на вопрос журналистов, будет ли ротация в правительстве до конца этого года или после Нового года, он ответил: «Ротации Кабмина, я думаю, не должно быть. Мы предоставили, кажется, один год иммунитета премьеру. Что может быть, если кто-то будет неудовлетворительно работать, так это ротация каких-то конкретных министров».

В то же время председатель фракции добавил, что не слышал «мощных сигналов», чтобы кого-то заменять.

На уточняющий вопрос, есть ли к Кабмину претензии, Арахамия заявил, что не бывает правительства, к которому бы их не было.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Верховной Рады, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что на съезде политсилы будет рассматриваться также вопрос смены главы партии.