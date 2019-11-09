Украина не вмешивалась в президентские выборы в США - Politico о показаниях чиновников администрации Трампа

По словам чиновников администрации Трампа, им не известно ни одно авторитетное подтверждение заявлений о вмешательстве Украины в американские выборы.

Двое высокопоставленных чиновников Белого дома не увидели доказательств вмешательства Украины в избирательную кампанию в США.

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Об этом говорится в показаниях бывшего советника Белого дома Фионы Хилл а также директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, стенограммы которых были обнародованы комитетами Палаты представителей Конгресса США в пятницу, передает Голос Америки со ссылкой на Рolitico.

Ранее юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани говорил, что украинцы вступили в сговор с Демократическим Национальным комитетом США для того, чтобы поддержать тогдашнего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Одновременно америнанська разведка установила, что Россия проводила скрытую кампанию в США во время выборов, чтобы повлиять на общественное мнение американцев а также пыталась вмешаться в избирательную инфраструктуру США.

Виндман заявил, что обвинения против Украины не "имеют фактических оснований". «Честно говоря, я не знаю ни одного авторитетного подтверждения заявлений о вмешательстве Украины», - подчеркнул он.

Хилл, в свою очередь, заявила: «фикцией являются заявления о том, что правительство Украины осуществляло действия, чтобы навредить нашим выборам вмешиваясь в наши демократический системы».

Она призвала конгрессменов уделять больше внимания намерениям россиян перед выборами 2020 года. «Я хотела бы донести до вас, что нас должны очень беспокоить намерения россиян на 2020 год. Также любая информация, которую они могут предоставить, чтобы отвлечь наше внимание от того, что они сделали или планируют сделать, является для них полезной».