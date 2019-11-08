Зеркаль о решении суда ООН: впервые в истории Россия ответит в суде

По словам Зеркаль, такое решение суда доказывает, что все страны, независимо от их размера или роли в Совете безопасности ООН, должны отвечать за нарушение международного права.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, комментируя решение Международного суда ООН, заявила, что Россия впервые в истории будет отвечать в суде за нарушение международного права и за нарушение прав человека.

Об этом она сообщила на брифинге после оглашения Международным судом ООН решения по искам Украины против России о нарушении ею Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которым суд заявил, что имеет юрисдикцию для рассмотрения этих исков.

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"Сегодня суд полностью отклонил все возражения РФ... Это решение позволяет нам двигаться вместе с судом дальше и доказывать всему мировому сообществу факты нарушения РФ международного права, нарушения прав человека и всего того, что происходит в Украине в связи с финансированием терроризма и расовой дискриминацией в Крыму. это победа не только украинцев, это победа не только верховенства права, это победа здравого смысла ...", - отметила она.

По словам Зеркаль, такое решение суда доказывает, что все страны, независимо от их размера или роли в Совете безопасности ООН, должны отвечать за нарушение международного права.

"И мы очень рады, что суд поддержал все просьбы Украины, и мы движемся дальше по полной программе, и у нас нет никаких ограничений ... Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушение прав человека. Впервые в истории ... они будут отвечать в суде по всем фактам и по всем обвинениям, которые представлены в украинском меморандуме, включая MH-17", - отметила замминистра.

Как сообщал УНИАН, Международный суд Организации Объединенных Наций заявил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также иск против РФ из-за финансирования ею терроризма, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.