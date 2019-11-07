Суд Киева не позволил продолжить расследование пленок судьи Окружного админсуда Вовка

Постановление обжалованию не подлежит.

Шевченковский райсуд Киева отказал в продлении сроков досудебного расследования по делу об опубликованных НАБУ записей разговоров судей Окружного админсуда Киева.

Об этом сообщает из зала суда журналисты Следствие.Инфо 7 ноября.

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Таким образом, судьи отказали ГПУ в продлении сроков расследования еще на три месяца.

Отмечается, что постановление обжалованию не подлежит. Поэтому у следователей осталось только несколько дней на расследование производства.

“Сейчас я не готова говорить что-то относительно наших дальнейших действий... Но если сроки досудебного следствия всплывут, то придется его закрыть. Но по состоянию на сейчас сроки еще не истекли, у нас есть два дня”, — сообщила в комментарии журналистам прокурор Юлия Малашич.

В ГПУ объясняют, что время на расследования у следователей забрала экспертиза записей из кабинета судьи ОАСК Павла Вовка. Результаты еще не готовы.

Кроме того, правоохранителям надо еще допросить около 70 человек.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2019 года НАБУ совместно с ГПУ обнародовали видеоролик с записями тысячи разговоров судей Окружного админсуда Киева, которые свидетельствуют о вмешательстве в деятельность судей, других должностных лиц и органов государственной власти.

Следствие, в частности, зафиксировало неправомерное влияние судей ОАСК в деле об отмене ареста с имущества экс-президента Украины Виктора Януковича и продвижении необходимых законопроектов в Раде.