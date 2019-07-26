Окружной админсуд Киева неправомерно влиял на отмену ареста с имущества Януковича – следствие

Об этом говорится в видеоролике, опубликованном Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры и НАБУ.

Следствие зафиксировало неправомерное влияние судей Окружного административного суда Киева по делу об отмене ареста с имущества экс-президента Украины Виктора Януковича и продвижении необходимых законопроектов в Раде.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в видеоролике, опубликованном во время совместной пресс-конференции руководителя Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка с директором НАБУ Артемом Сытником.

Отмечается, что в процессе досудебного расследования уголовного производства, в котором фигурируют судьи Окружного админсуда Киева, зафиксировано тысячи часов разговоров, установлены десятки случаев встреч, договоренностей о вмешательстве в деятельность судей, других должностных лиц и органов государственной власти.

«Зафиксированы случаи влияния на рассмотрение и принятие решений по делам об: отмене разъяснений ЦИК, отмене решений правительства о тарифах, конкурсов в ГБР, возможной отмене ареста имущества Виктора Януковича, Киевского патриархата», - говорится в видеоролике.

«Зафиксированы случаи организации влияния на судей КСУ относительно решений о незаконном обогащении и люстрации; членов ВСП, в частности через нардепов, продвижение нужных законопроектов в ВРУ, судей Апелляционного суда, расследование ГБР через руководство этого органа», - отмечается в материале.