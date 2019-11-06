ГБР взялось за следствие по фактам угроз Федины президенту

1 ноября Рябошапка подтвердил открытие уголовного производства, в котором фигурирует депутат София Федина.

В Государственном бюро расследований начали следствие по фактам угроз президенту Украины со стороны народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины.

Об этом УНИАН сообщила представитель ГБР Анжелика Иванова.

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"Несколько дней назад Генпрокуратура внесла сведения по данному производству в ЕРДР, а подследственность этого производства определили за нами", - сказала Иванова.

Как сообщал УНИАН, Федина вместе с волонтеркой Марусей Звиробий обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Звиробий, в частности высказались о рисках жизни президента.

Федина и Звиробий подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кто-то в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

28 октября первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что во фракции "Слуга народа" намерены обратиться в правоохранительные органы из-за высказываний Федины в отношении Зеленского

1 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил открытие уголовного производства, в котором фигурирует Федина, и заявил, что в ее высказываниях есть очевидные признаки преступления.