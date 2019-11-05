Экс-нардеп Левченко покидает "Свободу" (видео)

Левченко подчеркнул, что не будет уходить из общественно-политической жизни страны и планирует «взять ответственность на себя и команду».

Нардеп 8 созыва Верховной Рады Юрий Левченко заявил о выходе из партии «Свобода», членом которой являлся с 2008 года.

О выходе из партии Левченко сообщил в видео на Facebook.

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При этом он пояснил, что делал для партии все возможное.

«Я делал все возможное. Давал предложения к программе партии, к позиционированию партии. Но для меня сейчас стало совершенно очевидно, что обеспечить достойную жизнь для большинства украинского народа в рамках политической борьбы в «Свободе» невозможно по разным объективным и субъективным начинаниям», – сказал он.

В то же время Левченко отметил, что не будет уходить из общественно-политической жизни страны и планирует «взять ответственность на себя и команду».

Видео: Levchenko

Как сообщал УНИАН, председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов объявил об отставке.