Глава Днепропетровского облсовета объявил об отставке

Глеб Прыгунов отметил, что не согласен с некоторыми процессами, которые происходят сегодня.

Глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов объявил об отставке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Прыгунов объяснил свое решение изменением политической картины. "Четыре года назад мы объединились в демократическую коалицию, чтобы отстранить "Партию Регионов" от управления процессами в области. И это нам удалось. Но сегодня много партий, фракции которых представлены в областном совете, не получили поддержки жителей области. Поэтому логичным было бы провести внеочередные выборы областного совета, но мы сейчас не имеем соответствующего инструментария", - написал он.

Читайте такжеКабмин согласовал назначение двух глав ОГА

"Последние шесть месяцев в облсовете происходит попытка подстроиться под общеукраинскую политическую картину при условии поддержки "папередников". Хотя получить недоверие от "Партии Регионов" считаю положительной оценкой своей деятельности - значит, мы все делали верно! (...) В данной ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с поста председателя областного совета!", - добавил Прыгунов.

Также он отметил, что не согласен с некоторыми процессами, которые происходят сегодня. При этом, по словам Прыгунова, он остается в местной политике.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский в Днепре представил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко.

Справка. Глеб Прыгунов - украинский политик, член партии БПП. С 16 декабря 2015 занимал должность председателя Днепропетровского облсовета.