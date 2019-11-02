Дубневич планирует обжаловать решение суда о залоге

ВАСУ избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в размере 100 миллионов гривень.

Народный депутат Украины Ярослав Дубневич, подозреваемый в завладении средствами «Укрзализныци» путем злоупотребления служебным положением, готовит апелляционную жалобу на постановление Высшего антикоррупционного суда о залоге в размере 100 миллионов гривень.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСуд разрешил Дубневичу внести залог в 100 миллионов гривен«При отсутствии каких-либо доказательств, считаю, постановление суда необоснованным, поэтому готовим апелляционную жалобу», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада поддержала представление генерального прокурора Руслана Рябошапки о предоставлении согласия на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным Генпрокуратуры, будучи главой Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця», в частности о его потребностях при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнивающих, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця». По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 миллиона 277 тысяч гривень.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).