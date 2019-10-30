Минские соглашения до сих пор являются наилучшим путем для решения кризиса на Востоке Украины – Генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО верит, что однажды ситуация может измениться, и оккупация Донбасса Россией прекратится.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг уверен, что оккупация Донецка и Луганска однажды завершится, но надо продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал во время встречи с кадетами «Одесской морской академии».

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В частности, он заявил, что Альянс выражает солидарность с Украиной в связи с агрессивными действиями России против Украины, которые привели к аннексии Крыма и дестабилизации на востоке Украины.

«Мы призываем Россию вывести все ее силы, прекратить дестабилизацию в Луганске и на остальном востоке Украины», - сказал Столтенберг.

«Я решительно верю, что единственный способ в нахождении устойчивого и разумного решения для кризиса на востоке Украины должен заключаться в политическом решении, и по этой причине мы решительно поддерживаем Минские соглашения. Мы считаем, что Минские соглашения – зто лучшая платформа для реализации этих соглашений, но они должны полностью быть воплощены», - сказал Столтенберг.

Он отметил, что проблема заключается в недостаточном выполнении Минских соглашений. «Мы должны продолжать призывать к прекращению огня, выводу тяжелого вооружения и полному доступу международных наблюдателей ОБСЕ, чтобы они могли убедиться, что соглашения выполнены на месте», - добавил генсек НАТО.

При этом он понимает тот факт, что люди как в оккупированном Луганске, так и на остальной территории Украины разочарованы, поскольку об урегулировании речь ведется годами с момента подписания Минских соглашений, и слишком много времени уходит на их выполнение.

В то же время, по его убеждению, «иногда, когда кажется, что ситуация выглядит очень мрачной и когда наблюдается почти нулевой прогресс, неожиданно может появиться новая динамика и дела действительно начнут меняться».

В этой связи он привел пример, что люди, которые жили и становились взрослее во время «холодной войны», считали, что видение разделенной Европы и существование Берлинской стены будут вечными. «Но потом в течение нескольких месяцев мир изменился, Берлинская стена пала,«холодная война» прекратилась и Советский Союз и Варшавский пакт прекратили существование», - сказал Столтенберг.

Он заявил, что понимает желание украинцев увидеть прогресс в вопросе урегулирования ситуации и понимает нетерпение украинцев, но «если изучить историю, может показаться, что это очень затянувшийся конфликт, но затем неожиданно мы будем в состоянии создать импульс, и изменения произойдут».

«Мы это видели раньше в Европе, мы это видели в других регионах мира, и мы должны просто продолжать сохранять давление», - сказал Столтенберг и добавил, что Украина должна проводить модернизацию, а НАТО поддерживать Украину.

«И потом на определенной стадии я уверен, что оккупация Донецка и Луганска прекратится», - отметил генсек НАТО.