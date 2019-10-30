Ошибся: Лещенко опроверг свое же заявление о запросе России на экстрадицию Фукса

Как признал экс-нардеп, соответствующий запрос в Генпрокуратуру Украины пока не поступал.

Ранее обнародованная бывшим народным депутатом и журналистом Сергеем Лещенко информация о запросе России об экстрадиции бизнесмена Павла Фукса не соответствует действительности.

Это признал сам Лещенко в своем Telegram-канале.

Читайте такжеСоратник Порошенко Грановский получил в Израиле иммиграционную визу - СМИ

"Дорогие друзья, информация о запросе России на экстрадицию Павла Фукса оказалась преждевременной. По состоянию на сегодня такой запрос не заходил в прокуратуру. В связи с тем, что ошибки необходимо признавать, приношу свои извинения читателям и фигуранту расследования в России", - написав екс-нардеп.

Справка УНИАН. Павел Фукс родился в Харькове, потом переехал в Москву, где прожил долгое время и заработал немалый капитал. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт. Согласно рейтингу украинского журнала "Фокус" 2017 года, Павел Фукс занял 24 позицию в рейтинге 100 богатейших людей Украины с состоянием в 270 млн долларов.