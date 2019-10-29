Украина в Минске: решение политических вопросов на Донбассе возможно лишь после возвращения контроля над границей

"Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения блока вопросов по безопасности Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля над украинско-российской границей.

Украинская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в очередной раз подчеркнула, что политические аспекты Минских соглашений возможно урегулировать только после полного решения вопросов безопасности.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения блока вопросов по безопасности Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля над украинско-российской границей", - заявила пресс-секретарь Кучмы.

Отдельно она заявила, что стабильное водоснабжение жителям всего Донбасса стало главной темой работы подгруппы по социально-экономическим вопросам, в заседании которой также приняли участие представители Международного комитета Красного Креста и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Учитывая начало отопительного сезона, конструктивное решение этой проблемы особенно важно", - заявила Олифер.

Также она сообщила, что в гуманитарной подгруппе работа сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц.