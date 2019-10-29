Украина в Минске: решение политических вопросов на Донбассе возможно лишь после возвращения контроля над границей
Украинская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в очередной раз подчеркнула, что политические аспекты Минских соглашений возможно урегулировать только после полного решения вопросов безопасности.
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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения блока вопросов по безопасности Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля над украинско-российской границей", - заявила пресс-секретарь Кучмы.
Отдельно она заявила, что стабильное водоснабжение жителям всего Донбасса стало главной темой работы подгруппы по социально-экономическим вопросам, в заседании которой также приняли участие представители Международного комитета Красного Креста и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
"Учитывая начало отопительного сезона, конструктивное решение этой проблемы особенно важно", - заявила Олифер.
Также она сообщила, что в гуманитарной подгруппе работа сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц.