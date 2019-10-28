Скандальный замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк подал в отставку

Лавренюк подчеркнул, что за время его работы было сделано много фундаментальных изменений в сфере инфраструктуры.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк подал в отставку в связи со сменой руководства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«На этой неделе я официально завершаю свою работу в Министерстве инфраструктуры Украины. Это мое решение, соответствующее заявление я передал руководству министерства. За три с половиной года в команде МИУ мы прошли большой, порой, сложный, но продуктивный путь», – написал он.

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Лавренюк отметил, что причиной увольнения стала смена руководства ведомства.

«Я считаю, что на этом переходном этапе, после смены руководства МИУ, моя функция выполнена и нужно двигаться дальше», - написал он.

Также, Лавренюк подчеркнул, что за время его работы было сделано много фундаментальных изменений в сфере инфраструктуры.

«Моя команда не работала на публику или ради пиара, и много фундаментальных изменений останутся незаметными для рядового гражданина, но они стали фундаментальными в построении новой качественной инфраструктуры. Все наши инициативы требуют дальнейшей поддержки и развития, как на уровне министерства, так и на уровне государства и наших международных партнеров», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее глава общественной организации "Инфраструктурный совет" Владимир Шульмейстер опубликовал открытое обращение к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию с призывом не оставлять Лавренюка в руководстве министерства. Также, уволить с должности Лавренюка призывала ассоциация «Морская палата Украины».