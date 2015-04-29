Сепаратисты переписывают историю Голодомора 1930-х годов - New York Times

Да, голод 1932-1933 годов много украинских и иностранных историков признают геноцидом, который стал прямым следствием насильственной коллективизации и изъятия зерна и продовольствия для экспорта за границу, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на The New York Times.

Однако по приказу сепаратистского так называемого "министерства образования" в школах преподают "отретушированную российскую версию, согласно которой Голодомор был неизбежной трагедией, которая постигла весь Советский Союз", пишет автор статьи. А украинские учебники по истории учителям сказали выбросить в помойку.

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Ученикам подают кардинально другую картину самых темных периодов ХХ века – и не только Голодомора, но и сталинских репрессий, отношений с Россией и сотрудничеством с нацистами, в которой сепаратисты обвиняют Степана Бандеру.

Согласно новым указаниям, сталинские годы учителя должны подавать как период модернизации и рассказывать об "успехах угольной и металлургической отраслей", "окончательной ликвидации неграмотности среди взрослых" и "научно-техническом прогрессе".