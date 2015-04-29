Глава Сейма Польши призвал председателя Верховной Рады Украины продолжить реформы
Глава польского Сейма Радослав Сикорский призвал председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана продолжить реализацию реформ, необходимых для европейской интеграции Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сикорский сказал журналистам после переговоров с Гройсманом.
"Господин председатель, вы являетесь желанным гостем в Польше. Очень рад активизации нашего парламентского сотрудничества. Ну и прошу возвращаться в Киев и продолжать реформы. Крепко держим за это кулаки", - сказал Сикорский.
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По словам польского политика, в ходе переговоров с главой украинского парламента он, среди прочего, обсудил реформы, которые уже реализовала Украина и которые еще нужно воплотить в жизнь.
Сикорский выразил надежду, что Украина в дальнейшем будет реализовывать положения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и интегрироваться с Западным миром.
Он также напомнил, что недавно глава польского МИД Гжегош Схетына заявил о возможности дополнительной военной поддержки украинцев на случай обострения ситуации на Донбассе.
"Это очень важное заявление, но надеюсь, что нам не придется его воплощать в жизнь", - сказал политик, выразив надежду, что Минские договоренности все-таки будут соблюдать.
Сикорский также отметил, что Украина "борется за свои границы и возможность самостоятельного развития", напомнив слова президента Украины Петра Порошенко, что "нельзя выиграть войну только одеялами".