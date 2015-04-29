Глава Сейма Польши призвал председателя Верховной Рады Украины продолжить реформы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сикорский сказал журналистам после переговоров с Гройсманом.

"Господин председатель, вы являетесь желанным гостем в Польше. Очень рад активизации нашего парламентского сотрудничества. Ну и прошу возвращаться в Киев и продолжать реформы. Крепко держим за это кулаки", - сказал Сикорский.

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По словам польского политика, в ходе переговоров с главой украинского парламента он, среди прочего, обсудил реформы, которые уже реализовала Украина и которые еще нужно воплотить в жизнь.

Сикорский выразил надежду, что Украина в дальнейшем будет реализовывать положения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и интегрироваться с Западным миром.

Он также напомнил, что недавно глава польского МИД Гжегош Схетына заявил о возможности дополнительной военной поддержки украинцев на случай обострения ситуации на Донбассе.

"Это очень важное заявление, но надеюсь, что нам не придется его воплощать в жизнь", - сказал политик, выразив надежду, что Минские договоренности все-таки будут соблюдать.

Сикорский также отметил, что Украина "борется за свои границы и возможность самостоятельного развития", напомнив слова президента Украины Петра Порошенко, что "нельзя выиграть войну только одеялами".