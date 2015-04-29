Бывших руководителей ГПУ вызвали в Брюссель по делу о фальсификации сведений, направленных в ЕС

Об этом свидетельствуют повестки бельгийского судебного пристава, направленные в адрес Министерства юстиции Украины для участия в судебном заседании в Брюсселе, назначенного на 17 июня 2015 года.

Об этом сообщил известный международный адвокат Максим Райко, разместив документы на своей странице в Фейсбуке.

Максим Райко также сообщил, что судебное преследование бывших руководителей украинской прокуратуры инициировано экс-первым заместителем главы администрации Президента Украины Андреем Портновым, в отношении которого Евросоюз недавно отменил санкции.

В заявлении, принятым бельгийским судом, Портнов привел доказательства фальсификации в отношении него сведений, направленных украинскими чиновниками в Евросоюз.

Как пишет Закон и Бизнес, сам Портнов также подтвердил начало судебного процесса в Бельгии над бывшими украинскими прокурорами и заявил, что предоставляя недостоверную информацию в совет ЕС, украинские прокуроры совершили преступление как на территории Украины, так и на территории Бельгии.

Портнов также заявил, что время его юридической защиты прошло и он планирует

серию международных юридических действий, направленных на уголовное преследование украинских чиновников, активный поиск их зарубежных активов и счетов.