Журналисты узнали, сколько украинцы могут заработать на доносах на коррупционеров (видео)

На практике с выплатой "гонораров" за доносы могут возникнуть трудности, говорят эксперты.

Верховная Рада уже приняла закон "О предотвращении коррупции". Сливаешь коррупционера – получаешь 10% от взятки.

Однако эксперты уверяют, что это может стать банальным способом шантажа и "отжима" бизнеса. Журналисты программы "Гроші" узнали, сколько украинцы могут заработать на доносах и кому от этого будет плохо.

Читайте такжеБорьба с коррупцией: Кабмин назначил исполняющего обязанности главы НАПК

Так, сначала человек должен сообщить о коррупции в НАПК, агентство, в свою очередь, направляет в правоохранительные органы. Если вы рассчитываете на свою десятину, обращаться нужно туда же, в агентство по предотвращению коррупции.

"Максимум за 45 суток НАПК должно проверить ваш сигнал и передать в правоохранительные органы. Далее - возбуждение уголовного дела, следствие, суд. И только после того, как пройдет суд, а коррупционер сядет за решетку, вы сможете получить вознаграждение - 10% от конфискованных у вора денег", - объяснили журналисты.

Отмечается, что выплатить эти деньги невозможно без решения суда. На 10% "гонорара" может рассчитывать лишь тот, кто сообщит о действительно большой "рыбе" (речь идет о нанесении ущерба государству в минимум в 10 млн).

Как сообщал УНИАН, 17 октября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции" (№ 1010).