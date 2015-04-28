Сокурсник Путина: русские полководцы за Крым получили красивые приставки к фамилиям, а Путин – Х…ло

Об этом Швец рассказал в интервью изданию "Гордон".

"Я общался с людьми, которые хорошо знали Путина задолго до его президентства. Все отмечали, что помимо достаточно посредственных интеллектуальных способностей он отличался чрезвычайной закомплексованностью. Путина буквально убивал собственный маленький рост, комплекс неполноценности был отпечатан во всей его фигуре и на лице. Такого человека нельзя было посылать разведчиком за границу, потому что у него на лице было написано: "Завербуй меня!". Он потому в КГБ пошел и дзюдо занялся, чтобы как-то компенсировать комплекс неполноценности. Не знаю, как в спорте, но с КГБ у него точно не сложилось",– рассказал Швец.

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Швец утверждает, что Путин никогда не работал в разведке, поскольку его способности оценивали как ниже среднего. В качестве же президента, по его словам, Путин является марионеткой, легко управляемым человеком для других людей.

«Между прочим, знаете, как много о человеке говорит его прозвище? В КГБ Путина называли Окурком, после – Бледной Молью, сейчас – Ботоксом",– отметил экс-разведчик.

Также Швец прокомментировал аннексию Крыма Россией.

«Великие русские полководцы, воевавшие в Крыму с Османской империей, получили от императрицы Екатерины красивые приставки к фамилиям: Суворов-Рымникский, Румянцев-Задунайский, Потемкин-Таврический. А Путин за свою прошлогоднюю крымскую операцию получил красноречивую приставку Х..ло», - с иронией добавил Швец.