Путин: Подслушивать нехорошо. Я завязал с этим после ухода из КГБ

В ходе общения с участниками конференции ОНФ к главе государства обратилась член Совета по правам человека Яна Лантратова, которая высказалась против введения в РФ механизмов ювенальной юстиции.

В пример она привела разговор двух детей, один из которых советовал другому "потерпеть немного" до принятия закона, который позволит пожаловаться на родителей. Правозащитница отметила, что дети не осознают всех последствий "жалоб на родителей" в судебные инстанции, сообщают РИА Новости.

Путин поинтересовался, где она услышала этот разговор, и та призналась, что случайно подслушала разговор детей на детской площадке в Санкт-Петербурге.

"Подслушивать нехорошо. Я усвоил это еще со времени работы в КГБ. Завязал с этим", - с улыбкой заметил президент и поблагодарил Лантратову за внимание к таким важным социальным проблемам.

Ювенальная юстиция - система правосудия, которая включает особый порядок судопроизводства и систему судов для несовершеннолетних. На протяжении последних лет в России ведутся непрекращающиеся дискуссии о целесообразности введения этой системы. Ранее Путин обещал, что мнение общества по этому вопросу будет услышано. Он согласился с тем, что ряд положений законопроектов о социальном патронате и о контроле за обеспечением прав детей в неоднозначной трактовке содержит явные социальные риски.

Сейчас в Госдуме находятся, в частности, два законопроекта, косвенно касающиеся вопросов ювенальной юстиции, оба внес Дмитрий Медведев: один - будучи на посту президента РФ, второй - на должности премьер-министра.