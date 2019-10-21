Генпрокурор призвал нардепов внести изменения в закон о люстрации

По словам Руслана Рябошапки, после решения ЕСПЧ в пользу уволенных по этому закону чиновников есть риск, что большая часть "люстрированных" прокуроров будет восстановлена.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уверен в необходимости корректировки закона об очищении власти.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV, передает Цензор.НЕТ.

По словам генпрокурора, после решения Европейского суда по правам человека в пользу уволенных по этому закону чиновников есть риск, что большая часть "люстрированных" прокуроров будет восстановлена.

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По его словам, Рада должна откорректировать закон о люстрации.

"Я думаю, что парламент, в первую очередь, должен принять решение относительно действующего закона об очищении власти и соответствующим образом его откорректировать, чтобы он соответствовал европейским стандартам по соблюдению прав человека", – рассказал Рябошапка.

Генпрокурор также добавил, что чистка органов прокуратуры будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о признании утратившим силу закона Украины "Об очищении власти".

Справка УНИАН. Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тем государственным чиновникам, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.