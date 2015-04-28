Украина для членства в ЕС должна проводить реформы - еврокомиссар Хан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил еврокомиссар по расширению и европейской политики соседства Йоханнес Хан, выступая на Донорской конференции в Киеве.

Читайте такжеТомбинский: Украине стоит демонстрировать больше приверженности реформам

"Хочу лишь напомнить о том, что сказал наш президент Юнкер: Украина является европейской страной, и, во-вторых, о том, что говорил президент Порошенко, что очень важно проводить реформы, чтобы подготовить страну как раз для подачи заявки на вступление в ЕС. Он говорил о 20-м годе. Я думаю, что здесь у нас нормальный промежуток времени и не надо нас недооценивать. Во время Вильнюсского саммита мы приняли решение о ЗСТ, сейчас это соглашение действует, оно полностью будет действовать с начала следующего года. И это очень важный шаг для подготовки страны для будущего членства в ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос относительно перспективы членства Украины в ЕС.