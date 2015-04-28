Президент Еврокомиссии со второй попытки назвал Украину европейским государством

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на открытии международной конференции по поддержке Украины для проведения реформ, пишет Европейская правда.

"ЕС поддерживает Украину. Мы демонстрируем солидарность с Украиной. Мы стоим плечом к плечу с народом Украины", - подчеркнул он.

"Украина - европейская страна, европейское государство и великая европейская нация", - заявил президент Еврокомиссии.

В то же время, по словам Юнкера, поддержка ЕС должна идти рядом с реформами в Украине.

Читайте такжеПрезидент Еврокомиссии пообещал выучить украинский языкВ частности, президент Еврокомиссии обратил внимание на необходимость преодолеть коррупцию, а также провести реформы в сфере государственного управления и энергетическом секторе.

"Вы продолжаете реформировать – мы продолжаем поддерживать. Таким является наш контракт", - подчеркнул он.

По мнению Юнкера, реформы необходимы прежде всего народу Украины.

"Эти люди слишком долго живут в стране переходного периода", - отметил президент Еврокомиссии.

Ранее Европейская правда сообщала, что Юнкер отказался назвать Украину европейским государством, чтобы предотвратить признание права Украины подавать заявку на членство в ЕС.

Во время пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС 27 апреля Юнкер отказался напрямую отвечать на вопрос, является ли Украина европейским государством, но не исключил, что ЕС сделает такое признание впоследствии.

"На мой взгляд, Украина – часть европейской семьи. Не африканской, а европейской", - сказал он.