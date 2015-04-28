Юнкер назвал условия, при которых ЕС продолжит помогать Украине

Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на Международной конференции в поддержку Украины.

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"Реформы должны продолжаться, они должны быть достойными доверия, быстрыми. Вы продолжаете реформировать страну - мы продолжаем помогать вам", - сказал он.

По словам Жан-Клода Юнкера, реформа госуправления должна деполитизировать исполнительную ветвь власти, энергетический рынок требует диверсификации и либерализации, а децентрализация даст возможность устранить геополитическую напряженность в отдельных регионах Украины.

"Именно такими являются договоренности, которые мы заключаем с вами. Мы ничего не навязываем, это является партнерским соглашением", - подчеркнул глава Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, Украина до конца года получит 2 транша средств в рамках выполнения новой, одобренной в январе текущего года, программы макрофинансовой помощи Украине со стороны Евросоюза общим объемом 1,8 млрд евро.