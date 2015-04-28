Die Welt: Европейцы бросают Украину на произвол судьбы

Об этом пишет Кристоф Шильтц в своей статье «Европейцы бросают Украину на произвол судьбы», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

К сожалению, приходится это сказать: российский автократ Владимир Путин распоряжается конфликтом в Украине по собственному усмотрению. Он разжигает и снова охлаждает его, как посчитает нужным. Его цель: Москва хочет остаться игроком с правом вето в Украине и, прежде всего, определять внешнюю политику и политику безопасности суверенного государства. Ничто не указывает на то, что Путин не преуспел в достижении этой цели.

Напротив, когда дружеский тон между Украиной и европейцами стал намного грубее, обе стороны разочаровались друг в друге. Это выгодно Путину. Для Запада реформы в Украине проходят недостаточно быстро и доверие к президенту Порошенко ограничено.

Киев в свою очередь, требует поставок оборонительного оружия для защиты своих плохо снаряженных солдат, реальных шагов в направлении безвизового режима и миротворческой миссии, которая сделает значительно больше, чем ограниченная миссия ОБСЕ. Все эти требования оправданы, - но ни одно из них не будет выполнено в ближайшем будущем.

Минское соглашение

Это насмешка. В частности, Министерство иностранных дел в Берлине, кажется, не боится ничего, кроме мер, которые Путин воспримет как провокацию. При этом сам Путин представляет собой исключительно насилие.

Особенно внешняя политика Германии, которая определяет линию поведения в этом вопросе, должна поддержать Украину больше, чем прежде. Нет смысла преподносить Минское соглашение, как дары. Потому что, к сожалению, очень многое указывает на то, что Минск скоро провалится, и, в конечном счете, не принесет никакого мира.

Европейцы должны как можно скорее подготовиться к этой ситуации. Санкции не заставят Путина пойти на уступки. Кроме того: Киев в отчаянном положении. Деньги заканчиваются. В переговорах о реструктуризации долга – условии для получения миллиардных кредитов от Международного валютного фонда (МВФ) – до сих пор нет никакого прогресса. Бедная Украина.