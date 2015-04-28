Шахтерские протесты в центре Киева обошлись их заказчикам в 10 миллионов гривень

Журналисты программы "Деньги" подсчитали, сколько миллионов было потрачено на массовку и настоящих шахтеров по вызову. Об этом сообщает ТСН.

По фактам организации якобы народных акций СБУ возбудила уголовное дело. Подозрения пали на экс-премьера Николая Азарова. Контрразведчики даже отчитались, что задержали курьеров с деньгами премьера-беглеца.

Также спецслужба подозревает в финансировании этого протеста "менеджмент отдельных частных угольно-добывающих компаний", их мотив - корпоративные интересы.

Читайте такжеДепутат Фирсов опубликовал фотокопию повестки на допрос с номером "дела Ахметова"

По данным журналистов, людей собирали не только лидеры профсоюзов, но и "специалисты", которые год назад занимались организацией титушек. Один из таких "груповодов" не на камеру вызвался помочь посчитать расходы.

Итак, 200 грн - столько суточных, по данным источника, получали горняки. Также по 200 гривен выдавали спонсоры на массовку: актерам в касках в лучшем случае доходила половина, остальное разворовывали организаторы. 200 гривен на человека за день, трехдневная акция, количество митингующих - по меньшей мере тысяча. Получается 600 тысяч гривен. Плюс еще расходы на проезд, проживание под Киевом, питание и, конечно, пиар-акции. Общая стоимость - до 10 миллионов гривен.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля возле Верховной Рады Украины проходил митинг шахтеров, которые требовали от властей выплатить долги по заработной плате, а также отправить в отставку министра энергетики Владимира Демчишина.

22 апреля около 500 шахтеров пикетировали Здание правительства в центре Киева, требуя развития угольной промышленности, незакрытия шахт, выплаты зарплат и других социальных выплат.