В ВСУ вводят новые воинские звания

Верховная Рада приняла закон о воинской обязанности и военной службе, которым также созданы дополнительные мотивационные факторы для военной службы по контракту.

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об исполнения воинской обязанности и прохождении военной службы (№0906).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 278 народных депутатов.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая отметила, что этот закон направлен «на совершенствование законодательства Украины по вопросам воинской обязанности».

Она сказала, что законом вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, соответствующие стандартам НАТО.

Читайте такжеВ 2020 году украинская армия будет способна действовать по стандартам НАТО - Порошенко

По словам Безуглой, законом повышается роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнении ими задач по назначению.

Она подчеркнула, что законом созданы дополнительные мотивационные факторы для прохождения гражданами Украины военной службы по контракту, способствующие переходу Вооруженных сил на профессиональную основу.

Среди прочего, законом предусмотрено изменить название «полк» на «бригаду» и соответственно командир полка будет командиром бригады.

Согласно закону, при обращении к министру обороны Украины и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военнослужащий называет их должность, добавляя перед названием должности слово "пан (пани)".

Сейчас существуют такие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.

Законопроектом этот ряд меняется на такой: рекрут; солдат; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; первый сержант; штаб-сержант; мастер-сержант; старший мастер-сержант; главный мастер-сержант, передает LB.ua.

Предлагается изменить и корабельные звания: мичманов больше не будет, зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.