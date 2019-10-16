"Нормандская четверка" может утвердить "дорожную карту" мирного процесса на Донбассе - Яременко

По словам депутата, эта "дорожная карта" будет базироваться на Минских договоренностях, но в ней, возможно, будут скорректированы определенные подходы относительно урегулирования, которые за 5 лет доказали свою несостоятельность.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко надеется, что во время встречи в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ) будет утверждена "дорожная карта" мирного процесса на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента.

"Президент Зеленский остается предан идее мирных переговоров по прекращению кровопролития на Донбассе. Это план "А", он не меняется", - подчеркнул он.

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По словам депутата, Украина будет и дальше прилагать все возможные усилия для того, чтобы мирные переговоры были эффективными.

"Чтобы состоялась встреча в "нормандском формате", в ходе которой можно будет обсудить лидерам государств и, надеемся, утвердить "дорожную карту" мирного процесса, фактически будет базироваться на Минских договоренностях, но возможно позволит скорректировать определенные подходы, которые за 5 лет доказали свою несостоятельность", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в "нормандском формате" могут состояться в ноябре.