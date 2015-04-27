Украина вернула 5014 гривень и 5 копеек преступных активов, осталось еще 1,5 миллиарда

Об этом говорится в статье для "Украинской правды".

Это 0,00033427% с ожидаемых 1,5 миллиарда гривень доходов в казну от конфискованных средств и средств, полученных от реализации конфискованного имущества, присвоенных коррупционными методами, которые правительство Яценюка планировало привлечь в бюджет.

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Среди причин провала возвращения преступных активов называют в частности плохое взаимодействие различных правоохранительных органов, суда и органов исполнительной власти.

Еще одна проблема, является логическим следствием слабого взаимодействия между органами, - несвоевременный арест имущества и объявление о подозрении лицу. Также - невозможность арестовать имущество третьих лиц, которое непосредственно не принадлежит подозреваемому или обвиняемому и отсутствие одного единственного органа, ответственного за сохранность этого имущества до приговора суда.