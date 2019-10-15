Украина о выполнении "Минска": только после роспуска "Л/ДНР" и полного прекращения огня

На заседании ТКГ украинская сторона озвучила условия для выполнения политического блока Минских соглашений.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона назвала условия, при которых возможно выполнение политического блока Минских соглашений.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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Она отметила, что в подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО от рублевой зоны и о возвращении украинской государственной и частной собственности, в том числе, и восстановление уплаты налогов в украинский государственный бюджет в строгом соответствии с украинским законодательством.

По словам Олифер, украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений является возможным исключительно при условии осуществления таких пунктов: роспуск квазигруппировок "Л/ДНР" и полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, а также установление контроля над неподконтрольным Украине участком украино-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.