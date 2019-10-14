В центре Киева проходит марш "Нет капитуляции" (видео)

Колонна участников марша растянулась на несколько сотен метров.

В центре Киева, в День защитника Украины, проходит многотысячный марш "Нет капитуляции".

Как передает корреспондент УНИАН, участники шествия выстроили огромную колонну на проезжей части улицы Владимирской возле парка Шевченко и двинулись в сторону Майдана Незалежности через бульвар Шевченко.

Колонна растянулась на несколько сотен метров.

Участники шествия преимущественно держат государственные флаги, но иногда видны красно-черные флаги.

В начале колонны идут защитники Украины - ветераны войны на Донбассе. На тротуаре вдоль бульвара Шевченко выстроились люди, которые аплодируют защитникам Украины.

Также в начале колонны есть флаги с надписью "Ветеранское братство" и флаги с названиями воинских подразделений.

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В колонне многие одеты в жилеты или футболки с надписью "Национальный корпус" и в военную форму.

Участники шествия скандируют лозунги "Слава нації - ні капітуляції", "Нам потрібна перемога", "Одна єдина соборна Україна» и другие.

Также они несут большие плакаты с названиями оккупированных и освобожденных городов Донбасса. На этих плакатах изображены надписи "Минск - измена Украине", "Нет особому статусу ОРДЛО" и другие.

Кроме того, участники шествия несут плакаты с надписями «Только победа венчает войну», "Нет капитуляции", "На колени только перед Богом", "Путь к независимости - от Московии в ЕС и НАТО", "Война к победе" и другие.

По состоянию на 16:40 колонна повернула на проезжую часть улицы Крещатик. В начале колонны едет машина со звукоусилительной системой. На Крещатике десятки людей зажгли файеры.

Организаторы акции призывают всех аплодисментами поддерживать участников украинско-российской войны на Донбассе. Люди также выкрикивают слова "Спасибо" и "Герои".

Также организаторы акции призывают украинцев объединяться, идти к победе ради того, чтобы "жить в единой и свободной Украине, а не концлагере под названием Российская Федерация".

Организаторы шествия обращаются к руководству Украины и украинской власти, чтобы они не вели переговоры о заключении "непонятных соглашений и формул".

Участники шествия скандируют лозунги "Требование нации - нет капитуляции", "Нам нужна победа" и другие.

Как сообщалось, в понедельник, 14 октября, в Киеве на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в честь 77-летия создания Украинской Повстанческой Армии проходит традиционный марш УПА "Защитим украинскую землю!".