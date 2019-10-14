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В Киеве проходит марш УПА (видео)

16:08, 14 октября 2019
Общество
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В столице проходит марш УПА / фото Юлия Яценко

В понедельник, 14 октября, в Киеве на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в честь 77-летия создания Украинской повстанческой Армии проходит традиционный Марш УПА "Защитим украинскую землю!".

В 13:00 возле памятника Тарасу Шевченко провели митинг, а затем участники пошли по центральным улицам Киева, передает ТСН.

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По предварительным данным, в этом году в Марше приняли участие несколько тысяч человек. Отмечается, что участники марша пойдут на Банковую к президенту.

"Главное требование нынешнего Марша – не допустить утраты территориальной целостности и государственного суверенитета Украины ни через реализацию т.н. "формулы Штайнмайера", ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом", - сообщали организаторы на странице мероприятия в соцсети.

В 16 часов участники марша УПА пришли к Офису президента. Они выкрикивают различные лозунги.

фото Юлия Яценко

Как сообщалось, 14 октября на улице Банковой возле здания Офиса президента более 100 человек принимает участие в митинге с требованием к главе государства Владимира Зеленского не допустить разведения войск на Донбассе.

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Теги: #марш УПА в Киевепогода в Киеве